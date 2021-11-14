 

Шойгу предложил ввести новый обязательный экзамен в вузах

14.11.2021, 14:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГеографию стоит включить в список вступительных испытаний в вузы, сообщил президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам – не бояться сдавать его», – сказал Шойгу во время проведения географического диктанта, передает РИА «Новости».

По его словам, две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.

Шойгу поучаствовал в акции на центральной площадке проведения диктанта в штаб-квартире Русского географического общества в Москве.

Центральной площадкой в Минобороны РФ стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, на прямой связи с которым будут все площадки проведения диктанта в военных округах. Всего в Минобороны будет задействовано более 1,5 тыс. площадок написания диктанта от Калининграда до Камчатки.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор намерен вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для школьников, которые планируют получить аттестат.



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