 

В КПРФ решили голосовать против законопроекта о QR-кодах

14.11.2021, 14:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФракция КПРФ будет голосовать против законопроекта о QR-кодах, сообщил депутат Александр Ющенко.

«Мы будем голосовать против этого законопроекта», – сказал Ющенко, передает РИА «Новости».

По словам Ющенко, «привязывать» россиян к QR-кодам – это излишняя и ненужная мера, поскольку защитить граждан от утечки персональных данных в полной мере очень сложно.

«Все эти упражнения с QR-кодами, а также введением цифровых паспортов требуют изменения в законодательстве», – написал депутат в своем Instagram.

Ранее правительство направило в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и общественном транспорте. Предложение выдвинуто в качестве экстренной меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Решение о том, когда поставить проект о QR-кодах в повестку работы Госдумы будет принято на совете Государственной Думы в 15 ноября.



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