 

Кардиологи назвали признаки «тихого» инфаркта

14.11.2021, 14:40, Разное
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Кардиологи предупредили, что в большинстве случаев «тихий» инфаркт проходит для человека практически незаметно. Однако существует несколько признаков данного состояния.
Зачастую люди переносят «тихий» инфаркт на ногах, хотя и появляются признаки недомогания. Классический инфаркт сопровождается болью в области груди, давлением и тяжестью в грудной клетке, одышкой, болевыми ощущениями в области сердца. Такое состояние может длиться несколько дней, а лекарственные препараты не всегда помогают улучшить самочувствие.

Что касается «скрытого» инфаркта, то в данном случае человек начинает страдать от повышенного потоотделения, внезапной слабости в теле, кожа приобретает бледный оттенок, давление падает, появляется необъяснимое чувство страха и паники. Если это происходит, следует незамедлительно обратиться в больницу и пройти обследование. Современная диагностика позволяет обнаружить следы перенесенных инфарктов, поэтому врачи могут назначать необходимую терапию, учитывая текущее состояние и прошлые проблемы пациента.

Источник: www.1obl.ru



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