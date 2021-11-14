Специалисты рассказали, как избежать деменции

Специалисты рассказали, что мозг людей изменяется с возрастом, а с ним модифицируются и его психические функции. Но когнитивных нарушений, приводящих к деменции, можно избежать.

Беспокоиться о здоровье мозга необходимо как можно раньше – это поможет уменьшить риски возникновения деменции. Для стимуляции правильной работы органа нужно использовать разную умственную деятельность, заниматься спортом, сбалансированно питаться, отказаться от спиртного и курения. Но имеются и другие варианты, которые помогают сберечь молодость мозга.

Каждому человеку необходимо заботиться об эмоциях. Если он часто тревожится, имеет депрессию, недосыпает и истощен, то плохо пройдет тесты на когнитивные способности. Эксперты заявляют, что сон и хорошее психическое состояние важны для правильной работы мозга. Ученые доказали, что депрессия – фактор риска деменции.

Также нужно защищать голову от травм. Риски когнитивных нарушений увеличиваются после умеренных и тяжелых травм головы, даже если сотрясение мозга не диагностировано. В издании Arch Neurol сообщается, что черепно-мозговые травмы, которые были в раннем или среднем возрасте, связаны с повышенными рисками деменции в позднем возрасте. Анализы демонстрируют, что риски слабоумия увеличиваются в 2-4 раза после черепно-мозговых травм.

Крепкие социальные связи взаимосвязаны с низким давлением, увеличенной продолжительностью жизни. Высокая социальная вовлеченность, крепкий брак, жизнь с человеком, могут защищать от деменции. В Университете Джона Хопкинса провели исследование, где выяснили, что высокое давление в среднем возрасте повышает риски снижения когнитивных функций в зрелом периоде, потому нужно защищать организм и следить за давлением.

Высокие показатели «плохого» холестерина тоже связали с рисками развития болезни Альцгеймера. На холестерин оказывает влияние много причин, в том числе сон, спорт и рацион. Общество Альцгеймера заявляет, что от 40 до 60 лет – хороший период, чтобы принять меры по снижению рисков развития слабоумия. Преобразования в мозге начинаются за несколько лет и даже десятилетий до возникновения симптоматики болезни. Образ жизни считается важным фактором, который влияет на то, как длительно мозг человека будет здоровым.

Источник: profile.ru