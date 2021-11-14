 

Участники эксперимента по полету на Луну смогут мыться раз в неделю

14.11.2021, 14:40, Разное
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В исследовании SIRIUS-21 будет ограничение в использовании воды. Участники смогут полностью помыться раз в семь дней.
В столице РФ 4 ноября начался 240-дневный экперимент, в котором сымитированы полет и высадка на Луну. Цель миссии – исследовать влияние обсервации на психофизиологические процессы человека и понять, как меняются взаимоотношения в маленькой группе. Все время участники должны выполнять свои обязанности, которые могут возникнуть в реальном полете на Луну: тщательное медицинское обследование, систематические физические нагрузки, научные исследования и подобное.

Для этой миссии был подобран особый экипаж специалистов разных сфер деятельности. Шесть человек представляют США, ОАЭ и Россию. На борт пригласили врача-хирурга, космонавта-испытателя, инструктора Центра подготовки космонавтов, бакалавра русского языка и литературы, представителя командирования космических систем США и младшего научного сотрудника. Во время исследования будет выполнено 70 разных экспериментов.

Недавно выяснилось, что во время испытания будет проводиться жесткий контроль над потреблением воды. Ученые хотят изучить необходимое количество воды для питания и гигиенических процедур экипажа. Водные процедуры будут ограничены, душ участники смогут принять раз в неделю.

Источник: www.rbc.ru



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