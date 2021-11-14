 

Лукашенко заявил, что попросил у Путина предоставить Беларуси “Искандеры” для размещения на западном и южном направлениях

14.11.2021, 14:32, Новости дня
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“Сейчас тормошу вашего президента [Владимира Путина], мне надо здесь наши эти 500-километровые ракетные установки. “Искандер”… Мне надо несколько дивизионов на западном, на южном направлении, пусть стоят. Это [дальность пуска] 500 км, потому что наш “Полонез” – до 300 км. Пуски были ракет на учениях “Запад-2021″, одна ракета поразила цель с отклонением 4 м”, – заявил он.

Контекст:

Оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер-М” способен поражать цели на расстоянии до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что Лукашенко на переговорах с Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

9 сентября 2021 года Путин и Лукашенко встретились в Москве. По итогам переговоров Путин сказал, что все 28 дорожных карт по интеграции двух стран согласованы, и допустил создание союзного парламента РФ и Беларуси. 

Также Путин пообещал Лукашенко не поднимать цену российского газа для Беларуси. Ожидается, что до конца 2023 года Минск и Москва создадут единый рынок газа.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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