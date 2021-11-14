 

Путин отрицает причастность России к ситуации с мигрантами на границе Беларуси с Польшей

14.11.2021, 14:32, Новости дня
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По его словам, Россия к ситуации “абсолютно не имеет никакого отношения, просто совсем”.

Путин заявил, что разговоры об этом – “желание перевести проблемы с больной головы на здоровую”.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что миграционный кризис на границе с Беларусью, – атака считающего себя президентом страны Александра Лукашенко, который является ее исполнителем, но “его руководитель в Москве”. По мнению Моравецкого, Путин демонстрирует решимость реализовать сценарий возрождения Российской империи, которому поляки “должны всеми силами сопротивляться”.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что  на России “лежит ответственность” за ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой. По ее словам, РФ должна оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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