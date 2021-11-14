 

Умер актер сериала «Реальные пацаны» Игорь Бондаренко

14.11.2021, 13:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗаслуженный артист РФ Игорь Бондаренко умер в возрасте 55 лет, сообщили в пресс-службе театра «ФЭСТ».

«Сегодня после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся русский актер, Заслуженный артист РФ Игорь Викторович Бондаренко. Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он один из тех, кто стоял у самых истоков «ФЭСТа», – говорится в сообщении на сайте «ФЭСТа».

В театре назвали Бондаренко выдающимся мастером сцены. Отмечается, что каждая его роль была сделана тонко, безмерно талантливо и проработана до мелочей.

«Игорь Бондаренко всегда умел согревать сердца своих друзей, родных и близких. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем. У Игоря хватало времени и на общественную жизнь. Будучи депутатом Совета депутатов городского округа Мытищи, он стремился помочь каждому жителю нашего города», – рассказали в «ФЭСТе»

Ранее сообщалось, что умер актер театра и кино Виктор Гунин.



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