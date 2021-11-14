 

Путин: Если под либерализмом считается свобода мысли, то в РФ всегда это было и будет

14.11.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЕсли под либерализмом понимать свободу мысли и выбора, то в РФ это всегда было, есть и будет, сообщил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва.Кремль.Путин» в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

«Вот когда у нас говорят: есть ли у нас либералы, и вообще должны ли мы поддерживать либеральную мысль? Надо сначала определиться с понятием, с содержанием этого понятия. Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения – то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу», – ответил он на вопрос, касающийся борьбы западников и славянофилов, передает РИА «Новости».

Путин, комментируя слова журналиста о том, что после речи на Валдайском форуме и посещения Московского музея Достоевского в юбилей писателя, которого приписывают к стану славянофилов, у многих могло сложиться впечатление, что Путин примкнул «к стану славянофилов», заявил, что «это все-таки немножко поверхностная дискуссия».

Также глава государства подчеркнул, что ни одна страна не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет внутреннего позитивного механизма развития – свободы мысли.

Кроме того, по мнению Путина, истинный либерализм – это не желание копировать кого-то.

«Если под этим понимать что мы должны обязательно кого-то копировать, и под либерализмом понимать только то, что, скажем, в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Вот в этой связи напомню, что Достоевский сказал: «Наши либералы – это лакеи, которые ищут, кому бы почистить сапоги». Но это не истинный либерализм», – сказал Путин, а также добавил, что в этом смысле и славянофилы, и западники, если они ставят перед собой задачу искать наилучшие способы и пути развития страны, у них общая цель, и если либералы «не уподобляются лакеям», а хотят добра своей стране, они «быстро найдут общее с так называемыми почвенниками, которые ставят перед собой такие же цели».

Напомним, Путин в день 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского посетил музейный центр «Московский дом Достоевского».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / В Ленобласти обнаружили тело женщины без глаз

29.04 / “Минус 20 лет”, “А что это за девочка?” Кравец “психанула” и сделала короткую стрижку. Фото

30.03 / Казахстанский бизнесмен Сейсембаев назвал пять главных реформ, необходимых Украине

05.08 / Госдеп потерял бутылку виски за 6 тыс. долларов

29.09 / В ОАСК считают, что Высший антикоррупционный суд незаконно обязал Вовка выплатить штраф

05.08 / Оператор «Северного потока – 2» опроверг сообщения о новом трубоукладчике

20.06 / Das Erste – Штайнмайер почтил память советских жертв Второй мировой — и призвал немцев к «великой ответственности»

12.11 / Ткаченко уходит в отставку, Леросу предъявили подозрение, Саакашвили готов прекратить голодовку. Главное за день

12.12 / Число жертв COVID-19 превысило в мире 1,6 млн человек

30.05 / Мужчину, который сбежал из-под стражи в суде Ирпеня, задержали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика