 

В Челябинской области в ДТП с грузовиком пострадали двое детей

14.11.2021, 13:56, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ городе Коркино Челябинской области грузовик сбил пятерых несовершеннолетних пешеходов, двое из них получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.

«По предварительной информации, водитель 1956 года рождения, управляя грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, при повороте направо не учел габариты транспортного средства, которым управлял, в результате чего совершил наезд правой частью полуприцепа на пятерых несовершеннолетних пешеходов… В результате ДТП двое несовершеннолетних 2013 и 2016 годов рождения получили травмы различной степени тяжести», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным полиции, ДТП произошло 13 ноября в 19.28 (17.28 мск) у дома 1 улицы Тельмана города Коркино.

В полиции добавили, что дети двигались в одну колонну во встречном направлении по краю проезжей части справа от движущегося транспортного средства.

Отмечается, что в момент ДТП дети 2006, 2013, 2014, 2016 и 2018 годов рождения находились без сопровождения взрослых и направлялись домой, световозвращающие элементы в верхней экипировке присутствовали.

В пресс-службе уточнили, что на место происшествия прибыли оперативные службы для оказания помощи, выясняются все обстоятельства.

Ранее в Новосибирске нетрезвый водитель автомобиля Lexus выехал на тротуар и сбил трех человек, одна из пострадавших скончалась.



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