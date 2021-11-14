Врачи назвали три ранних признака остеопороза

Врачи назвали три важных и ранних признака развития остеопороза. Опасность этого заболевания заключается в том, что оно может развиваться в течение нескольких лет, а обнаруживают его только при обращении пациента в больницу из-за перелома кости.

Остеопороз приводит к тому, что кости становятся хрупкими. Это увеличивает риск переломов и шансы на заживление. Состояние возникает, когда в организме из-за старения костей новые ткани не успевают формироваться, что отражается на плотности и структуре костной ткани. При отсутствии лечения кости становятся настолько хрупкими, что даже незначительная нагрузка способна сломать их.

Что касается ранних признаков заболевания, то людям стоит обратить внимание на появившуюся боль в области спины, искривление позвоночника и уменьшение роста. Зачастую это можно наблюдать у стариков, которые становятся сутулыми. Дело в том, что в процессе старения позвоночник теряет свою упругость и больше не способен удерживать вес.

Источник: www.medikforum.ru