Диетолог рассказала о пользе ежедневного употребления сыра

Диетолог Татьяна Разумовская рассказала, что сыр нужно употреблять каждый день, так как он является источником белка. Более того, включение в ежедневный рацион этого продукта позволит укрепить зубы и справиться с аппетитом.

По словам Разумовской, напрасно люди отказываются от употребления сыра, ведь в нем больше белка, чем в мясе или молоке. Если человек каждый день употребляет сыр, то он реже страдает от усталости. Дело в том, что белок является строительным материалом для организма, а при его дефиците у человека появляются отеки на лице и конечностях, быстрая утомляемость и частые простудные заболевания. При длительном недостатке вещества в организме происходят необратимые процессы.

Также сыр помогает долгое время не ощущать чувство голода, так как продукт очень калорийный, богат насыщенными жирами. Последний фактор становится основанием для мнения о вреде продукта, но диетолог сообщает, что нет исследований, доказывающих связь между употреблением сыра и увеличением уровня плохого холестерина.

Для людей, придерживающихся диет, следует знать некоторые правила включения в рацион указанного продукта. Во-первых, нельзя совмещать сыр со сливочным маслом. Во-вторых, лучше отказаться от соленых сортов. В-третьих, следует выбирать менее жирные виды сыров, например моцарелла или адыгейский сыр. Разумовская рекомендует употреблять по 30-40 граммов сыра ежедневно без опасений, что это навредит здоровью.

Следующим плюсом она назвала наличие в продукты триптофана, который влияет на уровень серотонина, или гормона радости. Иными словами, сыр позволяет поднимать настроение. В данном случае самыми полезными станут пармезан и фета. Ежедневное употребление сыра позволяет укрепить зубы, предотвратить развитие кариеса и появление судорог. Дело в том, что продукт богат витаминами D и R, а также кальцием. При дефиците вещества человек страдает от постоянной усталости при нормальном отдыхе, кожа приобретает бледный оттенок, появляется кариес, а по ночам – судороги.

Разумовская рекомендовала хранить сыр в холодильнике, некоторые сорта можно помещать и в морозильную камеру. Что касается употребления продукта, то лучше, чтобы он был комнатной температуры, поэтому перед этим стоит его оставить на кухне.

Источник: rsport.ria.ru