 

Эндокринолог Густова рассказала о влиянии диабета на организм человека

14.11.2021, 13:46, Разное
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Густова сообщила, что диабет способствует возникновению инфарктов и инсультов. Эта болезнь очень опасна для сердечно-сосудистой системы.
Существуют диабет первого и второго типа. Густова рассказала, что 90% больных диабетом в стране страдают от последнего. Люди тяжело переносят именно это заболевание, так как обнаружить его на ранних стадиях тяжело. Диабет в стадии декомпенсации ведет к развитию нарушения нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Вследствие этого люди часто умирают от инсультов и инфарктов.

Количество людей с диабетом с каждым годом растет. Эндокринолог уверена, что это связано с ранним ожирением, особенно у молодежи – из-за неправильного питания и недостаточности физических нагрузок.

Нужно помнить, что симптомами диабета являются постоянная жажда, чувство ненасыщенности, частое мочеиспускание. Опасность второго типа болезни в том, что эти признаки скрытые и часто не выражены. Таким образом, человек очень живет и не знает, что он болен.

Источник: 360tv.ru



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