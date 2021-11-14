Мнение: Пропорции

В Казахстане от коронавируса скончались 930 привитых граждан, подавляющее большинство из них – 681 человек – были привиты «Спутником V», передаёт издание Readovka со ссылкой на министра здравоохранения страны Алексея Цоя.

Если предположить, что жители Казахстана в биологическом смысле не слишком отличаются от российских граждан, то подобные соотношения должны быть и у нас. Но, к счастью, в России нет вражеских вакцин, а потому все без исключения умершие привитые умирают от отечественных.

Всего в Казахстане за все время по официальной статистике умерло от ковида 17,5 тысяч человек. Тысяча — после прививки. Худо-бедно, примерно 5 процентов. А 3 процента умерших — после прививки Спутником.

Сугубо математически, если принять казахстанские пропорции и соотношения, то можно предположить, что для России с ее 250 тысячами умерших от ковида (повторюсь, это официальные данные, а потому их достоверность исключительно на совести Росстата, который уже отрапортовал о проведении 99 процентов переписи. Так что и с данными по ковиду достоверность может быть не сильно лучше. Но другой статистики все равно нет). Так вот, исходя из российских данных и казахстанских пропорций, можно предположить, что из четверти миллиона умерших в России 7,5 тысяч — это умершие после вакцинации Спутником. С легендой о безопасности возникают вопросы.

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