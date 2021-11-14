Россия решила обсудить поставки истребителя Checkmate со странами Ближнего Востока

Россия рассчитывает что Ближний Восток проявит интерес к истребителю пятого поколения Checkmate, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Здесь также представлены вертолеты Ми-28 НЭ, Ка-52к и Checkmate, наша новая тема, с которой мы уже вышли с инициативой на МАКСе (в подмосковном Жуковском) в этом году. Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах – мы рассчитываем на этот рынок», – цитирует РИА «Новости» Мантуров.

Ранее Ростех раскрыл элементы парфюма, посвященного истребителю пятого поколения The Chekmate, его презентовали в преддверии международной премьеры самолета на авиасалоне Dubai AirShow 2021.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что стоимость этого самолета будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35. Также он называл в числе преимуществ Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.