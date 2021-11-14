 

Петербурженка нырнула в канал Грибоедова за упавшим iPhone

14.11.2021, 13:02, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Санкт-Петербурге девушка уронила свой iPhone в канал Грибоедова и прыгнула в воду, чтобы его достать.

Не нашла, но уперто ныряла в темноту, не слушая людей на суше. Им вместе со спасателями и пришлось вызволять девушку, когда она наконец отчаялась, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ранее очевидцы сообщили, что с Парящего моста в Зарядье житель прыгнул в Москву-реку.



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