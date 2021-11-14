Эксперты назвали три вредные привычки при мытье посуды, приводящие к раку

Эксперты назвали три вредные привычки, которых люди придерживаются при мытье посуды. Они могут стать причиной появления рака в организме.

Первой привычкой является использование средств для мытья посуды низкого качества. Некоторые производители в целях сэкономить могут использовать в качестве консерванта формальдегид. Он позволяет длительное время хранить товар на полках магазинов и в складах без опасений, что он испортится. При этом данное вещество крайне опасно для человека. Речь идет о контактах с кожей и вдыхании паров. Длительное взаимодействие с формальдегидом может стать причиной подавления иммунной системы и развития рака. Эксперты рекомендуют тщательно изучать упаковку моющих средств и отдавать предпочтение проверенным производителям.

Следующим фактором оказалась ситуация с мокрой посудой в шкафу, которую хозяйки убирают сразу же после мытья. Особую опасность представляет влага в деревянной посуде. Это может привести к образованию плесени, которая, попадая в организм, наносит ему вред. Важно дождаться полного высыхания посуды, после чего можно убирать ее в шкаф, ведь влажная среда является благотворной для развития вредных бактерий и микробов.

Третьей ошибкой названы случаи, когда после употребления еды люди замачивают посуду, а не моют сразу. Этот шаг способствует размножению бактерий, особенно, если посуда провела в грязной воде несколько часов.

Источник: inosmi.ru