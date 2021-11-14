 

Экономист назвала необходимые для получения максимальной пенсии документы

14.11.2021, 12:56, Разное
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Экономист Елена Григорьева назвала документы, которые необходимо подготовить людям, желающим получить максимальную пенсию. Таким гражданам необходимо подтвердить свой страховой стаж, заработную плату, а также особые условия трудовой деятельности.
По словам Григорьевой, очень важно, чтобы в Пенсионом фонде максимально учли стаж и заработок. Сейчас пенсия по старости формируется на основе страховых взносов, то есть, отчисления составляют 22 процента от зарплаты. Следовательно, чем больше сумма оплаты труда, тем больше будет выплата у пенсионера в будущем. Григорьева напомнила, что со следующего года на каждого работающего гражданина в ПФР будет оформлен лицевой счет, поэтому при достижении пенсионного возраста человеку нужно предоставить документы о стаже и зарплате до 2002 года, а после этого периода сведения будут автоматически отображаться в лицевом счете. Речь идет об основной зарплате, а также о других разовых официально оформленных доходах, учитывая трудовую деятельность по совместительству.

Чтобы подтвердить стаж до указанного года, следует предоставить в ПФР оригинал личной трудовой книжки, справки с места работы, если организация на момент обращения гражданина функционирует, а также архивные справки в случае их закрытия, пояснила Григорьева. Что касается возможности получить максимальный размер пенсии, то в данном случае обязательными будут вышеуказанные документы, плюс трудовые договоры и приказы о принятии на работу на ту или иную должность, военный билет с корректными данными о военной службе, справки о деятельности предприятии, об инвалидности, о труде и жительстве на Крайнем севере или в сельской местности и прочие документы о каких-либо льготных основаниях. Пригодятся и документы о нетрудоспособных членах семьи или тех, кто находился на иждивении, а также сведения об их доходах.

Если у человека имеются вышеуказанные документы, но он их не предоставит в ПФР при достижении пенсионного возраста, то ему будет начислена выплата на основе тех данных, которые имеются в его лицевом счете, отметила экономист.

Источник: 1prime.ru



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