Специалисты назвали способы предотвращения попадания микропластика в организм

Микропластик есть во многих бытовых вещах, и он не так безопасен, как исследователи думали раньше. Специалисты рассказали, как предотвращать его попадание в организм человека.

Пластик считается самым универсальным материалом. Благодаря ему изготавливают привычные людям предметы, но его микрочастицы несут угрозу здоровью человека. Исследователи Портсмутского университета проводили опыты и выяснили, что дома у людей имеется изобилие синтетических материалов, из-за которых каждый день вдыхается не меньше 7000 частиц микропластика. Эпицентр оказался в комнате девочки 8 лет, так как там многие предметы были из искусственных материалов, включая ковровое покрытие и игрушки.

Сабина Доннай, глава клиники Viavi, сообщает, что исследователи до сей поры не определили «здоровый» уровень микропластика в организме. Специалист рассказала, что уменьшить вокруг себя пластиковые предметы можно, нужно лишь соблюдать некоторые правила.

Необходимо исключить или снизить пользование пластиковыми контейнерами для еды. Во время их нагревания идут химические преобразования, что помогает частицам попадать в продукты. В не нагретом виде такая тара не приносит опасности. Канадские исследователи обнаружили, что в воде из бутылок содержится в 22 раза больше частиц микропластика, чем в водопроводной. Если пить лишь из такой тары, то человек поглотит около 130 тысяч искусственных частиц. Эксперт рекомендует пользоваться стеклянными бутылками.

Самым опасным видом пластика считается пищевая пленка. В нее чаще всего заворачивают горячие блюда, разогревают еду и даже готовят, что категорически запрещено.

С микропластиком сталкиваются и при заказах кофе. При нагревании стаканчик выделяет вредоносные частицы. Специалист советует иметь многоразовую тару и просить наливать напиток туда. В детской посуде и бутылочках тоже имеются микрочастицы пластика, проникающие в организм малыша. Это объясняют взаимодействием кипятка и полипропилена. Эксперты Тринити-колледжа в Дублине узнали, что в 1 литре молочной смеси есть около 16,2 млн частиц пластика.

Вредоносные компоненты есть и в детских игрушках, сосках. Игрушки нужно выбирать осторожно, а детям старше объяснить, что нельзя грызть кончик ручки. Выяснилось и то, что микропластик может накопиться и в растениях. Из-за высокого количества таких добавок в корнях деревьев и цветов, растения не могут развиваться правильно, что влияет на всю экологию в целом.

Источник: inosmi.ru