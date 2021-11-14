Около 50 беженцев прорвались в Польшу из Беларуси

“В поисках мигрантов, незаконно пересекающих границу, приняли участие 21 полицейский, а также солдаты и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 иракских гражданина”, – заявили польские правоохранители.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdar * o si * si * owo oko * o 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczaj * cych granic * udzia * wzi * o 21 policjantów oraz * o * nierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT

— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Кроме того после 20.00 в районе населенного пункта Колония-Клюковичи на польских полицейских напали мигранты при попытке перехода границы.

“Брошенный камень попал в шлем офицера. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского”, – говорится в сообщении.

Po 20 w okolicach Kolonii Klukowicze, podczas próby si * owego przekroczenia granicy zaatakowani zostali Policjanci. Rzucony kamie * trafi * w kask funkcjonariusza. Si * a uderzenia by * a na tyle du * a, * e uszkodzony zosta * he * m chroni * cy g * ow * policjanta. pic.twitter.com/Y4nhBA8JIY

— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Также польские полицейские задержали четырех человек за пособничество незаконному пересечению границы. Задержанные – двое граждан Грузии, гражданин Польши и Сирии. Они перевезли 13 человек, незаконно пересекших границу.

Wczoraj policjanci zatrzymali 4 osoby, w zwi * zku z pomocnictwem przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to dwaj obywatele Gruzji, obywatel Polski i Syrii. Przewozili 13 osób, które nielegalnie przekroczy * y granic * . pic.twitter.com/GGrDQPMPHO

— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

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