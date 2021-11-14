“Вот уж кто без комплексов”, “Бомбезная”. Лолита Милявская показала, как убирает за собой в парикмахерской

“Начинаю встречу дня рождения со стрижкой у Леши. Три дня в Питере. Спектакль, концерт и заслуженная гулянка с близкими друзьями. Все только начинается во всех смыслах”, – подписала ролик Милявская.

Видео набрало почти 340 тыс. просмотров и больше 1,2 тыс. комментариев.

“С днем рождения самую яркую, игривую, бомбезную леди”, – поздравила певицу в комментариях _____olgakam____28.

“Лолиточка, вот уж кто без комплексов и с юмором всегда!” – написала elibatalova.

“Действительно, без комплексов. Лолита, ваше чувство юмора и простота подкупают”, – призналась elenavlasova_chechurina, наповним о телепрограмме “Лолита. Без комплексов”, которую именинница вела на российском “Первом канале” в 2000–2009 годах.

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Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта “Академия”, выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

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