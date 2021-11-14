В Польшу штурмом прорвались около 50 нелегалов из Белоруссии

Полсотни нелегальных мигрантов штурмом прорвались в Польшу с территории Белоруссии, полицейские задержали 22 из них, сообщила полиция Подляского воеводства.

Инцидент произошел 13 ноября в районе города Стражин, уточняют правоохранители. Из 50 человек 22 задержали. Они оказались гражданами Ирака. Кроме того, за прошедшие сутки еще четверых задержали за помощь в нелегальном пересечении границы – двух житель Грузии, одного поляка и одного сирийца, передает РИА «Новости».

Полицейские отмечают, что нелегалы часто бросают камни в силовиков. «В районе Колонии Клуковиче при попытке силового пересечения границы были атакованы полицейские. Брошенный камень попал в шлем сотрудника. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского», – говорится в сообщении.

По данным Пограничной стражи, за минувшие 24 часа зафиксировано 233 попытки нелегального пересечения белорусско-польской границы.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции. При этом там собираются принять против Белоруссии новые меры.