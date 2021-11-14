 

Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях

14.11.2021, 12:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМашинист московского метрополитена, под поездом которого погиб мужчина на станции «Сходненская», испытал сильное потрясение, сообщил столичный департамент транспорта.

«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму», – информирует столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Инцидент нарушил движение на участке между станциями «Планерная» и «Спартак»: там встали около 20 поездов.

Напомним, что погибший в субботу на станции московского метро «Сходненская» мужчина хотел спасти прыгнувшего на пути человека, но при этом погиб сам.



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