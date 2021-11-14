Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях

Машинист московского метрополитена, под поездом которого погиб мужчина на станции «Сходненская», испытал сильное потрясение, сообщил столичный департамент транспорта.

«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму», – информирует столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Инцидент нарушил движение на участке между станциями «Планерная» и «Спартак»: там встали около 20 поездов.

Напомним, что погибший в субботу на станции московского метро «Сходненская» мужчина хотел спасти прыгнувшего на пути человека, но при этом погиб сам.