Машинист метро получил психологическую травму после гибели мужчины на путях
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Машинист московского метрополитена, под поездом которого погиб мужчина на станции «Сходненская», испытал сильное потрясение, сообщил столичный департамент транспорта.
«Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму», – информирует столичный дептранс в своем Telegram-канале.
Инцидент нарушил движение на участке между станциями «Планерная» и «Спартак»: там встали около 20 поездов.
Напомним, что погибший в субботу на станции московского метро «Сходненская» мужчина хотел спасти прыгнувшего на пути человека, но при этом погиб сам.
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