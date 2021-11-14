Аэропорт Мурманска закрыли аэропорт из-за непогоды

Мурманский аэропорт временно закрыт из-за метели, четыре рейса задерживаются на вылет и прилет.

«Только 14.11.2021 аэродром Мурманск закрыт по метеоусловиям с 11.00 до 15.00», – передает РИА «Новости» сообщение.

Как следует из данных онлайн-табло, четыре рейса задерживаются на вылет и столько же – на прилет.

По данным мурманского гидрометцентра, днем в воскресенье на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный снег.

Ранее россиян предупредили о 20-градусных морозах в начале ноября.