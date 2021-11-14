 

Из-за сбоя в работе Госуслуг были утеряны данные переписи населения

14.11.2021, 12:31, Разное
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8 ноября 2021 на сайте Госуслуг произошёл технический сбой, в результате которого срок действия QR-кодов привитых от коронавируса граждан изменился с 12 до 6 месяцев.

В процессе устранения технического сбоя в работе QR-кодов из центрального хранилища данных была удалена информация, полученная в ходе Всероссийской переписи населения. Произошло это по вине неустановленного младшего сотрудника — оператора базы данных, который неверно составил SQL-запрос к базе данных.

«Я случайно написал SELECT * [выбрать всё – прим.] в запросе, как нас учили в университете на лабораторных работах. И мой запрос начал обновление всех таблиц и полей в базе данных. Я это заметил и прервал выполнение запроса, однако часть данных была потеряна» — из текста объяснительной записки неустановленного младшего специалиста ИТ-отдела Госуслуг.

Более опытные сотрудники пытались восстановить удаленную информацию с резервной базы данных, но выяснилось что данные не копировались со времён массового сбоя в работе интернета. 

В связи с утерей результатов граждан РФ ожидает повторное проведение переписи в марте 2022 года. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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