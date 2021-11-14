Трижды мама: Агния Дитковските снова стала мамой

Актриса Агния Дитковските старается не афишировать свою личную жизнь. Она имеет на это полное право. Однако ее скрытность только подогревает интерес публики. Получается, что актриса, стараясь свою личную жизнь спрятать от общественности за семью замками, фокусирует на себе максимум внимания.

Недавно она заинтриговала своих подписчиков. Актриса выложила на своей странице в соцсетях оригинальное фото с округлившимся животом, сделав под ним подпись “+1”. Всем стало понятно, что Дитковските находится в интересном положении. Ребенок родился 3 ноября. Всю остальную информацию о малыше актриса держит в секрете.

Тайная жизнь Агнии Дитковските

Для поклонников актрисы новость о ее беременности, да еще и на последних сроках, стала неожиданностью. Совсем недавно вышли сериалы “Мажор. Фильм” и “За час до рассвета”. В обоих проектах Дитковските принимала участие. Никаких изменений в ее фигуре заметно не было.

Все знали о том, что Агния в 2012 году вышла замуж за актера Алексея Чадова. В 2014 году у пары родился сын Федор. Через год после этого события супруги расстались. В 2017 году актриса родила второго сына, но об этом ребенке она совершенно ничего не сообщает. Поклонники не знают, кто его отец, не ведают, как зовут малыша, которому 16 апреля исполнилось уже 4 года. Остается только восхищаться умением актрисы так долго держать в секрете такое важное события.

На этом тайны не заканчиваются. Этим летом Агния вышла замуж за совладельца ресторанной сети Lucky Group Богдана Панченко. На свадьбу были приглашены только самые близкие люди. От общественности сам факт бракосочетания долго скрывался.

О своей третьей беременности Агния сообщила, но о том, кто у нее родился, она не говорит. Инсайдерам PEOPLETALK стало известно, что родилась девочка. Это все, что удалось узнать.

Пожелаем здоровья новорожденной и счастья ее родителям.