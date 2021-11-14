Врач назвала правила эффективного употребления витамина С

Врач-эндокринолог Алена Барредо рассказала, как правильно употреблять витамин С, чтобы это принесло пользу организму. По ее словам, насытить организм полезным веществом можно с помощью овощей и фруктов, а также в виде добавок.

Дефицит указанного витамина приводит к ослаблению иммунитета, поэтому важно употреблять достаточное его количество. Также при нехватке ухудшается состояние кожи, снижается скорость заживления ран, при малейшем воздействии начинают появляться синяки на теле, а также наблюдается анемия и постоянная раздражительность.

Богатыми витамином С продуктами являются цитрусовые, смородина, земляника, шиповник, киви, яблоки, болгарский перец и зелень. Что касается витаминных комплексов, то важно не переусердствовать, так как избыток полезного вещества обернется рядом проблем. В любом случае необходимо сначала проконсультироваться с врачом, а после уже принимать добавки.

Барредо отметила, что витамин С разрушается под действием высокой температуры, поэтому на это стоит обращать внимание. Также это вещество не способно накапливаться в организме, поэтому требуется ежедневное его употребление в виде овощей и фруктов.

Источник: www.medikforum.ru