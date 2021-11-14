 

Врач назвала правила эффективного употребления витамина С

14.11.2021, 12:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-эндокринолог Алена Барредо рассказала, как правильно употреблять витамин С, чтобы это принесло пользу организму. По ее словам, насытить организм полезным веществом можно с помощью овощей и фруктов, а также в виде добавок.
Дефицит указанного витамина приводит к ослаблению иммунитета, поэтому важно употреблять достаточное его количество. Также при нехватке ухудшается состояние кожи, снижается скорость заживления ран, при малейшем воздействии начинают появляться синяки на теле, а также наблюдается анемия и постоянная раздражительность.

Богатыми витамином С продуктами являются цитрусовые, смородина, земляника, шиповник, киви, яблоки, болгарский перец и зелень. Что касается витаминных комплексов, то важно не переусердствовать, так как избыток полезного вещества обернется рядом проблем. В любом случае необходимо сначала проконсультироваться с врачом, а после уже принимать добавки.

Барредо отметила, что витамин С разрушается под действием высокой температуры, поэтому на это стоит обращать внимание. Также это вещество не способно накапливаться в организме, поэтому требуется ежедневное его употребление в виде овощей и фруктов.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / В РПЦ предложили отмечать 12 апреля как праздник «Вознесения раба Божьего к небесной тверди»

12.10 / Мнение: Ультимативное поведение

12.11 / Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией

01.04 / Мнение: Переброска в Крым

28.11 / Археологи обнаружили в Антарктиде древние останки огромного пингвина

09.04 / “Дом дальневосточника”: Дегтярев готовит революцию в строительной сфере ДФО

26.10 / Мнение: Творческие находки

15.10 / Россию вновь избрали в Совет ООН по правам человека

02.07 / Любят независимость: знаки зодиака, которые никогда не просят помощи

15.02 / Ирина Безрукова рассказала о тайне похорон погибшего сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика