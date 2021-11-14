Авраам Руссо обвинил в своих бедах Иосифа Пригожина

Авраам Руссо считает виновником своих проблем продюсера Иосифа Пригожина. После их сотрудничества у исполнителя возникли неприятности.

Руссо разорвал контракт с Пригожиным в 2006 году и вернулся в США. После этого на артиста, по его словам, посыпались оскорбления со стороны продюсера. Последний назвал певца мешком денег, распространял много слухов. После прекращения сотрудничества Пригожин, по словам Руссо, связался с Тельманом Исмаиловым для усиления давления на артиста. Авраам Руссо уверяет, что супругу Валерии нужно было только заработать денег на его таланте.

Руссо рассказал, что в 2004 году на него напали в отеле и силой заставили подписать абсолютно невыгодный договор. Музыкант отметил, что речи о криминале в современном шоу-бизнесе вообще не должно быть, но, к сожалению, его очень много. Об этом информирует Глобалмск.ру.