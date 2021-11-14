Диетолог Соломатина назвала полезные свойства имбиря

Елена Соломатина назвала полезные свойства имбиря. Врач-диетолог рассказала, как правильно употреблять это растение в пищу.

Корень имбиря давно славится своими полезными свойствами. В его состав входят органические масла, которые очень важны для организма человека. Елена Соломатина отметила, что главным компонентом имбиря является джинджирол – активное соединение, обладающее мощными антиоксидантными свойствами. Это вещество благотворно влияет на функцию мозга, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и метаболизм, спасает от раннего старения, а также имеет противовоспалительные свойства.

В итоге имбирь активирует иммунитет. Имуноглобулины быстрее распространяются по организму благодаря увеличению кровообращения. В свою очередь, это улучшает метаболизм питательных веществ. По словам Соломатиной, маринованный имбирь также может похвастаться полезными свойствами.

Эксперт объяснила, что ничего чудодейственного в имбире нет и не нужно им злоупотреблять, так как это опасно для здоровья. Некоторые компоненты растения в больших количествах вызывают раздражение слизистой оболочки ЖКТ, что приводит к воспалительному процессу.

Елена Соломатина советует употреблять имбирь после еды и в разумных количествах, а для чая – очищать и измельчать. Корень очень хорошо усваивается с цитрусовыми.

Источник: russian.rt.com