В Карелии несовершеннолетняя девушка напала на полицейских

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14.11.2021, 11:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Республике Карелия полиция задержала 17-летнюю девушку, которая в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения напала на полицейских.

«Сотрудники полиции в городе Кондопога задержали несовершеннолетнюю девушку, которая находилась в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, то есть совершила административное правонарушение. Подозреваемая повела себя агрессивно, в присутствии посторонних лиц грубо в нецензурной форме оскорбила сотрудников полиции и нанесла им несколько ударов руками», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что в отношении 17 – летней девушки расследуется уголовное дело, подозреваемой в совершении преступления предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление и применение насилия представителям власти при исполнении ими своих должностных обязанностей).

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее посетитель ресторана в Москве на Арбате напал на сотрудника полиции со стулом, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.



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