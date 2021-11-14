 

Володин разъяснил наложение штрафов за вождение без диагностической карты

14.11.2021, 11:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа отсутствие диагностической карты на автомобиль после принятия законопроекта об отмене техосмотра будут штрафовать только тех автовладельцев, для которых такая процедура останется обязательной, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», – написал Володин в Telegram.

При этом депутат отметил, что с целью «избежать двусмысленных трактовок и, как следствие, ошибок в правоприменительной практике, было бы правильно уточнить положения» соответствующей статьи 12.5 КоАП. 

«Профильные комитеты Государственной думы по транспорту и по законодательству возьмут этот вопрос на контроль», – добавил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

Сообщалось, что пройти технический осмотр автомобиля по новым правилам с 1 октября 2021 года должны несколько категорий водителей, за отсутствие диагностической карты грозит штраф до 800 рублей, а с 1 марта 2022 года возможен новый штраф. 



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