 

Почему в Швеции не хотят вешать шторы на окна? Есть несколько причин

14.11.2021, 11:28, Разное
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Швеция – одна из самых необычных стран. И проблема тут в действующих законах и порядка. К примеру, сидеть с малышом могут мужчины, детям дают сладости только по выходным и лишь с момента наступления трех лет, а занавешенных шторам окон вы здесь вовсе не найдете.

Если говорить о шторах, то они здесь запрещены на законодательном уровне. Это давний закон, вступивший в силу в 17 веке. На такой шаг государство пошло по определенным причинам.

В те времена граждане страны делились на разные слои. У одних были все блага, а другие практически нищенствовали. Но правительство стремилось уровнять всех людей.

Чтобы наблюдать и понимать, что люди придерживаются установленных правил, шторы запретили, благодаря чему наблюдать за жителями страны стало проще.

Но не все согласны с этой причиной отказа от штор. Согласно народной версии, занавески снимали в нескольких случаях. Так, супруги моряков снимали их и оставляли зажженную свечку, чтобы прибывшие на берег смогли безошибочно определить свой дом. Шторы снимали для того, чтобы избежать неприятностей в виде пожара.

Сегодня шведы не обращают внимания на давнюю традицию, и вешают на окна занавески.



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