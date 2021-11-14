Мнение: Аненпас

Вводимые в России (и по всему миру, но мы-то живем здесь) QR-коды, которые должны стать по требованию Голиковой параллельным, а затем, видимо, и основным документом, удостоверяющим личность – не первое изобретение такого рода. Гитлеровская Германия на основании расовых законов уже вводила так называемые "Аненпаспорта" – "паспорт предков", который был частью общей системы документов "арийских свидетельств" "Ариеннахвайс". Эти документы требовались при приеме на работу, для посещения общественных мест, поначалу все госслужащие должны были иметь подобный документ, затем его действие распространили и на другие группы населения по профессиональному и социальному признаку.

В этом смысле Россия сегодня идет по этому же пути. Госдума, приняв закон о QR-кодах, может смело переименовываться в Рейхстаг, а на фронтоне вывешивать классический лозунг "Айн фольк, айн райх, айн фюрер". Впрочем, там есть другой лозунг, адаптированный под наши условия: "Есть Путин – есть Россия". Тоже ничего.

В любом случае фашизм становится для России актуальной повесткой. Остается последняя формальная деталь: закрыть празднование 9 мая. Так же как и 7 ноября. За неактуальностью. Зачем напрягаться и ритуально изображать из себя натужный подъем чувств. Когда ты вынужден праздновать победу над теми, кто тебе близок и дорог.

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