Мнение: Идти в будущее придерживаясь марксизма-ленинизма

Прошедший Пленум ЦК КПК 19-го созыва отметился рядом знаковых решений, которые фактически открывают новую эпоху для Китая. Си Цзиньпин официально стал "кормчим". Не великим, но кормчим. Фактически, первым после Мао. Ныне, его роль укрепляется и именно его группа поведет Китай через бурные волны идущей трансформации мироустройства. КПК провозглашает, что намеревается идти в будущее придерживаясь марксизма-ленинизма с китайской спецификой.

ПРОШЕДШИЙ 8-11 НОЯБРЯ VI ПЛЕНУМ ЦК КОМПАРТИИ КИТАЯ XIX СОЗЫВА РАЗЪЯСНИЛ, КАК «КОРАБЛЬ СОЦИАЛИЗМА С КИТАЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ ПРОДОЛЖИТ РАССЕКАТЬ ВОЛНЫ И СМЕЛО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, НИ ПЕРЕД ЧЕМ НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ».

По итогам прений принят целый ряд ключевых документов, которые определяют базовые принципы политики правящей в КНР партии на десятилетия вперед. Самым заметным из них стала «Резолюция о важнейших достижениях и историческом опыте КПК за сто лет борьбы». Название не должно вводить в заблуждение: это не «учебник истории», а документ, выявляющий самые действенные политические находки КПК, которые будут применяться и в будущем. По словам участников съезда, этот документ дает «ясно понять, в чем кроется наш успех в прошлом, и что может гарантировать наш успех в будущем». Он призван «упрочить уверенность в собственном пути… обеспечить согласованность действий всей партии… сплотить все народы страны».

«Драгоценный опыт, накопленный в ходе длительной практики» 100-летней деятельности КПК, который партия будет «использовать в долгосрочной перспективе», сведен к 10 основным аспектам. Важнейшие из них:

– отстаивать руководство со стороны КПК;

– руководствоваться принципом «народ превыше всего»;

– всегда помнить об интересах всего мира;

– быть первопроходцами и новаторами, непреклонно осуществлять революционные самопреобразования;

– неизменно сохранять независимость и самостоятельность;

– непоколебимо идти собственным, китайским путем.

Самобытности пути китайского развития уделено особое внимание. На пресс-конференции по итогам пленума директор центра политических исследований ЦК КПК Цзян Цзиньцюань подчеркнул, что Китай продолжит строить свою демократию и не намерен копировать опыт Запада: «Демократия – это не эксклюзивная практика западных стран… Мы не намерены выслушивать лекции Запада по этому поводу тем более потому, что их демократия не всегда работает». Он напомнил, что пока 81% американцев беспокоятся о судьбе своей демократии, в Китае 95% населения поддерживают правительство, 98% – политику Компартии Китая.

Важным стало подтверждение преемственности политики КПК на протяжении 100 лет и в будущем: никто никого не собирается «сбрасывать с парохода истории». Эта преемственность – один из важнейших гарантов политической стабильности в Китае. Показательно, что более 2/3 Коммюнике по итогам пленума посвящено подтверждению верности и актуальности политики всех поколений руководителей КНР: от курса на «китаизацию марксизма» Мао Цзэдуна до теории социализма с китайской спецификой в новую эпоху за авторством нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина.

Подтверждена роль Си как «ядра» партийного руководства. «В каждой группе должно быть свое ядро. Невообразимо управлять партией с 95 млн членов, страной с 56 этническими группами и 1,4 млрд населения без сильного руководящего ядра», – отметил директор центра политических исследований ЦК КПК. Теории нынешнего «ядра партии», которая уже закреплена в Конституции КНР и уставе КПК, в итоговых документах пленума посвящено особенно много текста. В частности, четко обозначена необходимость

– всесторонне углублять реформы и расширять открытость;

– способствовать укреплению собственного потенциала в области науки и техники;

– гарантировать народу положение хозяина страны;

– продолжать всестороннее соблюдение принципа верховенства закона в государственном управлении;

– продолжать обеспечивать и улучшать жизнь населения в ходе развития;

– неизменно поддерживать гармоничное сосуществование человека и природы;

– ускорять модернизацию национальной обороны и вооруженных сил.

Назван и основной алгоритм работы партии на перспективу. Это «поступательное движение вперед при поддержании стабильности» (эта формулировка в разных вариациях повторяется трижды в итоговом Коммюнике).

https://russian.cgtn.com/t/BfJEA-CcA-DAA/EFGfIA/index.html – цинк

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О программных положениях на тему видоизменений китайского социализма.

В период новодемократической революции китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Мао Цзэдун, соединив основные постулаты марксизма-ленинизма с конкретными реалиями Китая, создали идеи Мао Цзэдуна, которые указали верный путь к победе новодемократической революции, говорится в коммюнике.

В период социалистической революции и социалистического строительства китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Мао Цзэдун, выдвинули ряд важных идей о социалистическом строительстве. Благодаря этому бедная и отсталая страна Востока с ее многочисленным населением широкой поступью вышла на путь развития социалистического общества, отмечается в коммюнике.

В новый период реформ, открытости и социалистической модернизации после 3-го пленума ЦК КПК 11-го созыва китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Дэн Сяопин, сосредоточившись на принципиальных вопросах о том, что такое социализм и как его строить, создали теорию Дэн Сяопина. Начала осуществляться политика реформ и открытости, и, таким образом, было успешно положено начало социализму с китайской спецификой.

После 4-го пленума ЦК КПК 13-го созыва китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Цзян Цзэминь, углубили понимание того, что такое социализм и как его строить, какую именно строить партию и каким образом ее строить. Так были сформулированы важные идеи тройного представительства. Социализм с китайской спецификой успешно вступил в XXI век.

После 16-го Всекитайского съезда КПК китайские коммунисты, главным представителем которых был товарищ Ху Цзиньтао, сплачивая и ведя за собой всех товарищей по партии и многонациональный народ страны, в ходе всестороннего строительства среднезажиточного общества содействовали практическим, теоретическим и институциональным инновациям и сформировали научную концепцию развития. Согласно коммюнике, им удалось успешно сохранять и развивать социализм с китайской спецификой в новых условиях.

Со времени проведения 18-го съезда КПК социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху. Китайские коммунисты, главным представителем которых является товарищ Си Цзиньпин, создали идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, которые являют собой марксизм современного Китая и марксизм XXI века, а также квинтэссенцию китайской культуры и китайского духа в современную эпоху, знаменуют новый скачок в китаизации марксизма. Коммунистическая партия Китая определила роль товарища Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК и всей партии, утвердила руководящую роль идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

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Все члены партии должны придерживаться марксизма-ленинизма , идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворять в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху.

http://russian.news.cn/2021-11/12/c_1310305571.htm – цинк (там еще много интересного)

Уж как наши невежи стремились отправить марксизм-ленинизм на свалку истории, а оно вот так оборачивается – КПК открыто провозглашает, что Китай будет идти в будущее под флагом марксизма-ленинизма с китайской спецификой.

Стоит также отметить, что в Китае сполна реализуется принцип не плевать в собственную историю (как это с упоением делают у нас), хотя они конечно могли бы что-то набросить про Мао или Дэна. Но в свой новый великий поход они берут с собой все.

Все сказанное в коммюнике отражает уже давно наметившиеся тенденции постепенного сворачивания китайского НЭПа и подготовки к решительной борьбе за будущий миропорядок, что потребует мобилизации всех сил. Ну а по итогам борьбы станет понятно, сможет ли Си Цзиньпин на деле доказать, что титул "кормчий" это не просто аванс, а отражение реальных исторических достижений сравнимых с достижениями Мао.

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