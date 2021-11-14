Мнение: Как Россия привлекала мозги при Екатерине II

Борьба за айтишников становится всё более ожесточённой. Владелец Фейсбука переименовал своё детище в «Мету» и начал делать из него полноценный виртуальный мир. Встроенные в Фейсбук игры существуют уже очень давно, — аналоги «весёлой фермы» и тому подобной жвачки для ленивых умов, — однако теперь ставки поднимаются. Цитирую Антона Волкова, знаменитого разработчика мобильных игр:

https://t.me/antonvolkov/39

Как известно, Марк Цукерберг решил построить себе мета-вселенную и хочет нанять для этого 10000 высококвалифицированных специалистов в Европе.

https://about.fb.com/news/2021/10/creating-jobs-europe-metaverse/

Рынок IT-специалистов и так перегрет — угадайте, что будет, когда на нём ещё включат HR-пылесос Цукерберга? А какие специалисты нужны для создания VR-вселенной? Правильно! Хедхантеры пришли за геймдевелоперами. Есть план по найму и огромный бюджет — KPI-машина отработает методично.

Десять тыщ новых игроделов эдьютех ещё не нарожал, поэтому кадровый отжим будет из существующих студий. В особенности из крупных — в маленьких найдут, как убедить коллег остаться — там каждый незаменим. А помимо того, что отожмут, это закономерно приведёт к росту зарплат по индустрии. Самые ушлые перебежчики будут пользоваться агентами по увеличению оффера, а потом возвращаться с накруткой обратно.

Пожалуй, России следует включаться в гонку уже сейчас. По зарплатам с условными США мы пока что конкурировать можем навряд ли, однако по другим факторам — вполне. Одно только отсутствие людей с особенно важными жизнями и агрессивного лобби LGTV+ уже сейчас заставляет многих смотреть в нашу строну с большим интересом.

Надо учесть и опыт нашего прошлого. Так, ещё Екатерина II вовсю привлекала в Россию «айтишников» своего периода:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Поволжские_немцы#Манифесты_Екатерины_II

4 (15) декабря 1762 г. Екатерина II подписала манифест «О позволении иностранцам селиться в России и свободном возвращении русских людей, бежавших за границу». Органичным продолжением данного документа стал манифест от 22 июля (2 августа) 1763 г. «О дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их выбору, их правах и льготах».

По условиям Манифеста, желающим приехать в Россию в качестве колонистов, в случае отсутствия у них денег на проезд следовало обращаться к русским дипломатам или их резидентам, которые обязывались обеспечить отправку колонистов с предоставлением им денег на путевые расходы.

Прибывшие в Россию переселенцы освобождались от «всяких налогов и тягостей» на разные сроки. В частности, на 30 лет от налогов освобождались иностранцы, селившиеся колониями на землях, обозначенных в реестре как свободные для поселения.

Манифест 1763 г. обещал беспроцентную ссуду на десять лет на строительство домов, закупку продовольствия до первого урожая, скота, сельскохозяйственного инвентаря и инструментов для ремесленников. Кроме того, разрешалось полное самоуправление в колониях, без вмешательства в организацию внутренней жизни поселений со стороны государственных чиновников.

Манифест от 4 (15) декабря 1762 года, отпечатанный по сотне экземпляров на русском, немецком, французском, английском, польском, чешском и арабском языках Коллегия иностранных дел разослала русским дипломатическим агентам за границей.

Данный манифест поручалось «не только известным учинить внесением его в тамошние газеты, но и всевозможное старание прилагать, чтобы оный непременно своё действие иметь мог».

Поселенцам давались значительные привилегии — свобода от воинской повинности, освобождение от высоких податей, свобода вероисповедания.

К сожалению, в советские времена этот важный человеческий ресурс был разбазарен. Потомков немецких колонистов Сталин сначала принудительно согнал в голодные колхозы, а потом и вовсе депортировал за Урал, в Сибирь и Казахстан. Неудивительно, что после распада СССР поволжские немцы массово эмигрировали в Германию.

Аналогичная судьба постигла и других колонистов времён Екатерины II — приглашённых в Крым меннонитов. Императрица освободила их от военной службы, так как религия предписывала последним пацифизм. Прошло почти 100 лет, Александр II решил, что договор можно пересмотреть, и в 1874 меннонитов начали призывать в русскую армию. После этого они массово эмигрировали в США:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Меннонитство#Меннониты_в_Российской_империи_и_СССР

Впрочем, 100 лет — огромный по нынешним временам срок: полагаю, истории поволжских немцев и меннонитов не напугают потенциальных переселенцев. Вот что и их может напугать, так это бюрократия. Полагаю, нам пора уже делать что-то типа «визы айтишника», которую квалифицированный иностранный программист сможет получить в российском консульстве за один день.