 

Татьяна Кравченко пыталась увести Федора Добронравова из семьи

14.11.2021, 11:08, Разное
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У главной актрисы сериала «Сваты»Татьяны Кравченко проснулись чувства к коллеге Федору Добронравову во время съёмок. Она даже начала худеть, чтобы соблазнить артиста.
Во время многочасовых съемок актеры проводят всё время вместе и часто разделяют кровать на двоих. Татьяна Кравченко и Федор Добронравов были в сериале «Сваты» супружеской парой. Главная актриса считает, что именно это стало причиной возникновения чувств к «мужу». Коллеги сдружились на площадке, Добронравов осыпал актрису комплиментами и ласковыми словами.

Со временем Кравченко поняла, что влюблена в партнера, и решила принимать меры. Она прекрасно знала, что он женат и предан своей избраннице, но всё же попыталась соблазнить актера. Актриса призналась, что даже начала ходить в бассейн, ухаживать за лицом и сбрасывать лишний вес. Влюбленная делала все для того, чтобы понравиться Федору Добронравову, и однажды решилась признаться в своих чувствах.

Федор Добронравов женат на Ирине Добронравовой и всю жизнь верен ей. На признание Татьяны Кравченко он ответил, что на съемках это только прихоть, а семья у него одна навсегда. Актриса очень больно пережила отказ любимого, немало плакала, но всё же смогла взять себя в руки и настроить исключительно дружеские отношения с коллегой, информирует “Слово и Дело”.



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