 

Поклонник подарил Анне Семенович золотые часы с бриллиантами за 5 млн рублей

14.11.2021, 11:08, Разное
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Анна Семенович пояснила о дорогом и роскошном подарке, который получила от поклонника-бизнесмена. Речь идет о золотых часах с бриллиантами, стоимость которых достигает 5 миллионов рублей.
С бизнесменом Семенович познакомилась полтора года назад, когда искала загородный дом, чтобы купить его и переехать туда с возлюбленным. Бизнесмен взялся помогать ей в этом, так как занимается недвижимостью и инвестициями. Сделку так и не удалось провести, так как артистка рассталась с возлюбленным, однако с бизнесменом она сохранила дружеское общение.

Не так давно он вышел на связь со своим кумиром, осыпал ее комплиментами и подарил золотые швейцарские часы. Они инкрустированы 45 бриллиантами, из-за чего звезда потеряла дар речи.

Чтобы отблагодарить поклонника, Семенович пригласила его сняться в ее клипе, на что он с радостью согласился. В ролике ему досталась роль жениха певицы, но в реальности ни о каком романе речь не идет, о чем пояснила артистка. Дело в том, что сейчас ее сердце занято, хотя она и не спешит выходить замуж. Семенович не считает важным штамп в паспорте и шикарную свадьбу, ей просто хочется жить и быть счастливой. Несмотря на это, певица решила заранее подумать о наследниках и заморозила свои яйцеклетки.

Источник: www.ntv.ru



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