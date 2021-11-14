 

Некоторые категории россиянок смогут выйти на пенсию в 50 лет

14.11.2021, 11:08, Разное
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Пенсионный фонд РФ позволит многодетным россиянкам выходить на пенсию раньше. Для этого жительница не должна быть лишена родительских прав.
Многодетных россиянок признали категорией населения, которая имеет право выхода на пенсию уже с 50 лет. Мать должна воспитать ребенка до совершеннолетнего возраста. Заслуженный отдых с 57 лет получат женщины с тремя детьми, в 56 лет это возможно, имея четверых. В ПФР уточнили, что материям, воспитавшим пятерых и более, разрешат оформлять субсидии с 50 лет.

Пенсионный фонд сообщает, что возможность преждевременного выхода на пенсию имеют только те россиянки, которые не лишены родительских прав. Льгота также не действительна при отмене права на усыновления. Для оформления привилегии необходимо иметь трудовой стаж и определенное значение коэффициента. Об этом информирует издание “ПолитЭксперт”.



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