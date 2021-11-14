Всем назло ударюсь копчиком! – Личное мнение

Роковая участница шоу на льду Ксения Бородина, которая чаще падает, чем катится, заявила, что у неё треснуло ребро и болит копчик.

То ли от натуги и усилий, то ли от напряжения лицом, которое изображает страсть — не поняла точно:



Фото: Соцсети

«Это мог быть лучший номер… Сказать, что обидно — не сказать ничего.

Мы сидели на диване после проката, и я говорила, что больше никогда не вернусь сюда. И не потому, что ударилась копчиком, а потому что испытала горькую обиду», — поделилась подробностями баба с бревна диванчика.

Казалось бы, ну хватит себя калечить! Ты мать. Ты бывшая жена два или три раза. Ты ведущая шоу, куда приезжают люди со всех деревень страны — да побереги ты себя!

Но — нет. Сжав зубы, Ксюндель, будто бы всем назло, продолжает себя калечить:

«И олимпийские чемпионы тоже падали. У меня есть огромная армия людей, которые каждую субботу смотрят шоу, болеют за нас и переживают. Я не могу вот так сдаться и показать, что я тряпка, которая после первого падения убежала»

Олимпийские чемпионы и правда падали. Но чаще они всё же катались и прыгали. Сравнить себя с чемпионкой — это как на лобковом месте одного телепроекта сказать, что не будешь жрать колбасу из общего холодильника.

Глупо, короче.

«Трещина в ребре. Но ничего, я все равно буду катать. Не могу оставить это… Хочу идти дальше.

Вам может не нравится мое катание, вы имеете полное право не любить то, что я делаю. Но вы не имеете никакого права обзываться на меня. За это как раз я блокирую. Захожу на страницу к тем, кто обзывает меня бревном, поленом, деревянной».

Это ж какие усилия прилагает наш милый Ксюндель! Сначала падает, травмируется, а потом заходит на страницу к тем, кто обзывается на неё, и блокирует, блокирует, блокирует! Не могу остановить это — так она говорит.

У неё — огромная армия людей, которые, как ей кажется, переживают. На мой же взгляд, все те три бабы, кто смотрит её выступление, просто ржёт с того, какой неуклюжий человек на льду. Те же самые люди смотрят и канал Дискавери — фильмы про пингвинов.

Впрочем, не исключено, что все эти крики про желание продолжать, стиснув зубы от обиды и боли, рассчитаны как раз на аудиторию Дома 2 — да, кататься не получается, зато пожалейте меня и отправьте за меня СМС.

Из жалости. Чтобы и дальше ржать.

А люди и рады — им же интересно, каким местом в следующий раз уронят Ксюнделя — ребром, копчиком или чем-то новым?

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