 

В мире сделали почти 7,5 млрд прививок от COVID-19 – Bloomberg

14.11.2021, 11:00, Новости дня
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Вакцинация началась в 184 странах мира. Последний последний суточный показатель составил 35,8 млн доз. 

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,4 млрд доз, полностью вакцинированы 76,6% населения);
Индия (1,1 млрд доз, полностью вакцинированы 26,5% населения);
страны Евросоюза (607,6 млн доз, полностью вакцинированы 67,8% населения);
США (439 млн доз, полностью вакцинированы 58,7% населения);
Бразилия (294,2 млн доз, полностью вакцинированы 60,1% населения).
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 ноября в стране первую дозу вакцины получили 12,2 млн человек, а 8,7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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