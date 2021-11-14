В мире сделали почти 7,5 млрд прививок от COVID-19 – Bloomberg

Вакцинация началась в 184 странах мира. Последний последний суточный показатель составил 35,8 млн доз.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (2,4 млрд доз, полностью вакцинированы 76,6% населения);

Индия (1,1 млрд доз, полностью вакцинированы 26,5% населения);

страны Евросоюза (607,6 млн доз, полностью вакцинированы 67,8% населения);

США (439 млн доз, полностью вакцинированы 58,7% населения);

Бразилия (294,2 млн доз, полностью вакцинированы 60,1% населения).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 ноября в стране первую дозу вакцины получили 12,2 млн человек, а 8,7 млн получили две дозы и завершили вакцинацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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