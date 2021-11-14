 

“Следующее слово люблю?” Эллерт появился в комментариях Мишиной и спровоцировал слухи о воссоединении

14.11.2021, 11:00, Новости дня
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“Ну тут тотальное воссоединение с собой в дикой природе”, – подписала снимок Мишина.

В комментарии к Мишиной пришел ее бывший возлюбленный Александр Эллерт.

“Сильно”, – написал он.

“Следующее слово люблю?” – спросили у Эллерта комментаторы.

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Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

“Просто расцветающий цветок красота”, – прокомментировал bocharovpavel1990.

“Как будто 18”, – отметил prosto_star7.

“Зато теперь дикая и красивая”, – подчеркнул 050385dima.

Контекст:

Эллерт и Мишина познакомились в 2020 году на съемках телешоу “Холостячка”. В финале проекта актриса, которая была главной героиней проекта, сделала выбор в пользу шоумена. После завершения съемок пара жила вместе.

16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. “Мы больше не пара, это мое окончательное решение”, – написала она тогда.

18 августа Эллерт посвятил экс-возлюбленной видео, в котором звучит песня со словами “хочу быть твоим рабом”, а чуть позже заявил, что постоянно дарит Мишиной цветы. “Она, надеюсь, их не перепродает”, – уточнил Эллерт.

В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе а аэропорту, а также на свадьбе друзей. В середине октября шоумен публично признался актрисе в любви.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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