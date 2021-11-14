Мнение: О завтрашнем дне антиваксеров и ковид-диссидентов

Не хотелось бы нагнетать, но… статистика – штука суровая. И в России от CoVID-19 умирает примерно каждый сороковой заболевший. Кажется, что тезис про «не опасней сезонного гриппа» можно выкинуть на свалку. Однако же…

Казалось бы, вот появилось, пусть и не идеальное – а что в нашем несовершенном мире идеально? – но всё- таки средство, как уменьшить риск наиболее печальных последствий модной болезни. Но столько сразу же появилось вокруг него вымыслов и домыслов, теорий заговора и просто подтасовок, что хоть святых выноси. И ведь неглупые вроде бы люди!

Есть хорошее понимание того, что будет с ними дальше.

Уже представлял на страницах Альманаха своего доброго знакомого, прекрасного кардиолога и порядочного человека. И вот – снова ему слово:

«В середине нулевых… через знакомых меня попросили посмотреть молодого мужчину с жалобами «на сердце». Проблемы действительно были, но, просматривая бумаги, в одной из выписок я заметил положительный тест на ВИЧ.

– У вас ВИЧ-инфекция, вы об этом знаете?

Пациент поморщился.

– Доктор, вы ведь сами всё понимаете, нет никакого ВИЧ, это всё заговор большой фармы для продажи тестов и дорогих таблеток.

Так я узнал, что существует достаточно большая группа ВИЧ-диссидентов.

Пациенту я помог, и он впоследствии прислал мне ещё человек пять-шесть [ВИЧ-позитивных] с разными кардиологическими и смежными проблемами. С каждым я разговаривал и советовал как можно скорее сдать анализ на показатели иммунитета и, при необходимости, начать антиретровирусную терапию. Как раз тогда появились данные об её эффективности, стало ясно, что на её фоне человек с ВИЧ и даже начавшимся СПИДом может прожить полноценную жизнь. И каждый раз натыкался на стену непонимания, а, зачастую, на агрессивное повторение безумных постулатов с приведением в виде доказательств данных каких-то псевдоучёных, ксерокопий публикаций из каких-то «запрещённых» изданий, говорящих об одном: ВИЧ-инфекции не существует, это заговор глобалистов и маркетологов.

– Доктор, я понимаю, что вам приходится поддерживать политику партии, но ведь все честные врачи понимают, что это всё выдумка, – сказал мне один из них. Хорошо ещё Билл Гейтс тогда как-то проскочил.

Шли годы, мои пациенты один за одним начали умирать. В 35, 37, 44 года. Умирать от прогрессии СПИДа. Из шестерых или семерых остались двое.

Упёртость представителей квазисект велика, но повторные смерти ближнего могут поколебать и её. После разговора со мной двое оставшихся начали терапию. На лимфоцитах, приближающихся к нулю, дефиците массы тела и других осложнениях ВИЧ-инфекции. И знаете что. Прошло больше десяти лет, а они живы. Ведут обычный образ жизни. Один недавно стал отцом, родился здоровый, свободный от ВИЧ ребёнок. Общество, где они открыто и свободно отрицали ВИЧ распалось: две трети умерли от СПИДа, у одной трети вовремя включились мозги. И теперь я давно не слышу о группах ВИЧ-диссидентов. Доказательства правоты науки стали настолько убедительными, что за идеологами ВИЧ-протеста теперь уже никто не идёт. Есть люди, которые не получают терапию по другим причинам, но это совсем отдельная история.

А моя #история очень напоминает мне то, что последние два года происходит у нас с ковидом. И в очередной раз время расставит всё по своим местам, главное успеть вовремя включить мозг.»

Но мозги у изрядной части населения включаются, увы, очень туго. С другой стороны, и правда сложно осознать, принять, поверить, что с появлением SARS-CoV-2 человечество действительно столкнулось с экстраординарной угрозой, которой не знало, может быть, сто, а может быть и тысячу лет – новой зоонозной инфекцией, настолько заразной, чтобы переболела минимум половина жителей Земли и настолько опасной, чтобы погубить сотни миллионов человек. А, может, и больше, если дать ей разгуляться вовсю без локдаунов и прививок.

Так вот, ковид-диссиденты, антиваксеры и прочие «борцы»… Что с ними будет через пару или через пять лет? Переболеют? Образумятся и уколются? Вымрут? Или продолжат бодро нести ахинею в массы?

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