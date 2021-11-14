 

На юге Египта более 500 человек пострадали из-за нашествия скорпионов

14.11.2021, 10:54, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ провинции Асуан на юге Египта из-за укусов скорпионов пострадали более 500 человек за сутки, сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар.

«503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов… погибших от укусов нет», – пояснили в минздраве Египта, передает РИА «Новости».

Все ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц.

В минздраве Египта нашествие скорпионов объяснили аномальными ливнями и градом в регионе, который является крайне редким явлением для этих широт. Из-за штормового ветра с ливнями норы скорпионов разрушились, животные пришли к жилым домам.

Министр заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3350 доз.

В рамках плана по противодействию опасным погодным условиям минздрав подготовил более 2 тыс. машин скорой помощи и 48 внедорожников для помощи гражданам.

Министерство призвало граждан немедленно обратиться к врачу после укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.

Напомним, что в восточных пустынных районах Эфиопии возникла необходимость в экстренной продовольственной помощи после нашествия саранчи в странах Восточной Африки.



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