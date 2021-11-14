После драки в Иркутской области с двумя погибшими завели уголовное дело

В Иркутской области после конфликта между строителями и жителями поселка Залари два человека погибли, пятеро пострадали, сообщило региональное управление Следственного комитета.

«12 ноября в п.Залари произошел конфликт между двумя местными жителями и шестью мужчинами, работавшими на одном из строительных объектов в поселке, в ходе которого стороны обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения, а в дальнейшем злоумышленники совершили поджог строительного вагончика», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что в результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами.

В СК добавили, что возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство двух и более лиц. Личности всех подозреваемых установлены.

«Проведен тщательный осмотр места происшествия с применением криминалистической техники», – отметили следователи.

Ранее сообщалось, что в результате драки в хинкальной на Неглинной улице в Москве два человека оказались в больнице с колото-резаными ранами, нанесшего им травмы ищет полиция. В центре Москвы между мужчинами произошел конфликт, в результате которого трое получили ножевые ранения, материалы проверки переданы в СК.