 

На Украине усомнились в адекватности Зеленского

14.11.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко усомнился в том, что украинский президент Владимир Зеленский адекватно воспринимает ситуацию в стране.

По его словам, от призывов главы государства к олигархам не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и прочих заявлений на данную тему становится «аж страшно». Депутат отметил, что не хочет никого принижать, но посоветовал главе государства «гнать в шею» своих советников, если это они рекомендовали ему такую речь. 

«Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», – подчеркнул парламентарий в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению политика, приближенные президента «боятся» рассказать ему правду о провалах в сфере энергетики. Кучеренко напомнил, что на Украине простаивает 90% мощностей теплоэлектростанций, находящихся в государственной собственности. Функционирует всего три блока из 23 государственных ТЭС.

«Что можно сказать, если 2 ноября при температуре плюс 15 на улице мы были вынуждены <…> аварийно брать энергетическую поддержку со стороны Белоруссии?» – заключил парламентарий.

Ранее украинский лидер в своем видеообращении призвал олигархов не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом» в случае неповиновения. По его словам, сообщения о нехватке угля и газа в стране искусственно «разгоняются».

Накануне депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал главу государства Владимира Зеленского обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Ноябрьск присоединился к акции «Парад победителей»

05.05 / Канада разрешила использовать Pfizer/BioNTech для вакцинации детей

26.07 / Мирча Луческу покинул Украину – СМИ

25.08 / Президент Эстонии: Украине понадобиться, возможно, 20 лет работы для членства в ЕС

15.03 / Путин назвал долгожданным событием турнир St. Petersburg Ladies Trophy

13.10 / “Я такого еще не видел”. Петраков поблагодарил Львов за поддержку сборной и извинился за результат

31.05 / Xiaomi представит зарядку сверхвысокой мощности

10.10 / Самолет с 20 парашютистами упал в Татарстане

13.08 / “А вы точно рожали?”, “Невероятно красивая”. Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов

14.07 / Путину рассказали о передовых методиках лечения эндокринных заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика