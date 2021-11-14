 

Жители Бендер требуют переименования города

14.11.2021, 10:51, Разное
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Более 20 тысяч жителей молдавского города Бендеры собрали подписи за проведение референдума о переименовании населённого пункта. В своём требовании, размещённом на сайте change.org, горожане отмечают, что больше не хотят слышать слово «бендеровцы», регулярно употребляемое высшими должностными лицами РФ и политическими экспертами, в отрицательной коннотации.

«Это психологически тяжело. Представьте себе, включаешь телевизор, там в одном политическом ток-шоу говорят, что бендеровцы плохие, потом в другом, в третьем, и так целыми днями. Просто травля какая-то! Неужели мы сделали что-то плохое русским? Мы даже писали и звонили в редакции телеканалов, но там ответили, что речь не о нас, а о ком-то другом. В общем, послали культурно. Мы готовы были забыть и об этом, но когда из уст президента России прозвучало «бендеровцы», мы вообще впали в транс. Поэтому мы хотим обратиться к президенту Майе Санду, пусть переименуют нас. Мы и название придумали – Суворовск», – заявил инициатор акции Максим Шухевич.

В администрации президента Молдавии заявили, что они «не готовы предавать историческое прошлое страны ради прихоти Кремля», а для улучшения психологического состояния жителей Бендер было принято решение отключить в городе российские телеканалы.

В настоящий момент город Бендеры находится под управлением самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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