 

Собянин: переулкам между Тверской и Большой Никитской добавят зелени и комфорта

14.11.2021, 10:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Градоначальник напомнил, что несколько лет назад были выполнены работы в Газетном и Никитском переулках. Теперь благоустройство ждет Брюсов, Леонтьевский, Большой и Малый Гнездниковский переулки и Шведский тупик.

Собянин отметил, что на этих улочках течет спокойная и размеренная жизнь: дети ходят в школу, офисные работники спешат по своим делам, по вечерам и в выходные дни оживают храмы, музеи, кафе и рестораны. Здесь же расположен памятник Мстиславу Ростроповичу.

Благоустройство добавит этим улочкам зелени и комфорта. “Рядом с вековыми деревьями будет высажен нижний ярус озеленения – взрослые кустарники и зеленый газон. Станет больше уличных фонарей, которые заменят сохраняющееся местами подвесное освещение”, – написал мэр.

Пешеходные тротуары станут шире и удобнее. У каждого переулка будет индивидуальный рисунок гранитного мощения. Вместо хаотичной парковки машин организуют карманы для стоянки.

Предложения по благоустройстве района власти выработали в ходе диалога с местными жителями. “Например, в дворе-колодце на Большом Гнездниковском пер., д. 10 будет высажен небольшой сад и установлено современное оборудование на детской и спортивной площадках”, – рассказал мэр Москвы.

По его словам, после благоустройства переулки будут выглядеть не хуже, чем главная улица столицы – Тверская. При этом там сохранится спокойствие и уют, пообещал градоначальник.

Москвичи могут высказать мнение о благоустройстве района между Тверской и Большой Никитской на портале “Активный гражданин”.

Ранее градоначальник в своем блоге рассказал о благоустройстве территорий у Казанского вокзала, а также улиц и переулков Арбата.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Федосеева-Шукшина перестала есть после новостей о разводе с Алибасовым

30.10 / Мнение: Эмиграция из-за Сталина

16.05 / Пелагея Заступница или День баклушников: традиции на 17 мая

14.11 / Валерий Меладзе призвал артистов объявить бойкот новогодним шоу

27.02 / Бомбардировщики американских ВВС отработали тактические маневры с норвежскими истребителями

04.06 / Владимир Ефимов рассказал о росте частных инвестиций в Москве

25.10 / Депутат Андрей Макаров выступил против поддержки бедных россиян

22.08 / Стало известно, в какие школы пойдут дети знаменитостей

05.08 / Настасья Самбурская, Элджей, Варвара Шмыкова и другие на премьере “Отряда самоубийц”

03.06 / Как сделать милейший коврик для детской комнаты. Способ простой: нужны полосы ткани или ленты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика