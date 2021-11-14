Шведский медик объяснил причину частой простуженности людей в настоящий сезон

Шведский врач и исследователь Петер Бергман недавно дал интервью одному из зарубежных изданий, в котором затронул тему повышенной восприимчивости населения к простудным заболевания. В частности, медик объяснил, почему осенью текущего года простуда донимает большее количество людей, чем обычно.

Ученый, представляющий Каролинский институт (Швеция), отметил, что пандемия коронавируса существенным образом повлияла на быт и жизнедеятельность населения во всем мире, и наибольшее значение в этом аспекте получила вынужденная многомесячная самоизоляция. Спасаясь от ковида, люди долгое время были лишены контактов друг с другом, и это повлекло потерю целого сезона естественного разгона иммунитета против пары десятков простудных вирусов, традиционно циркулирующих среди жителей планеты уже не одно десятилетие. В настоящее же время, при восстановлении контактов с окружающим миром, населению приходится вновь “знакомиться” с вышеуказанными патогенами, и на это необходимо определенное время. Впрочем, Петер Бергман напомнил, что большинство болеют простудой не настолько тяжело, чтобы их лечение требовало стационарного метода, к тому же, к таким вирусам у врачей всего мира имеется уже испытанный и эффективный подход.

Существенное внимание исследователь порекомендовал уделить иммунитету, упомянув при этом, что речь идет не об укреплении последнего, что является довольно сложным процессом, а именно о предотвращении ослабления иммунной системы. В качестве механизмов реализации такой заботы об организме Бергман предложил завести привычку хорошо высыпаться, обеспечить себе полноценное здоровое питание, а также максимально беречь себя от негативных стрессовых ситуаций. Впрочем, специалист напомнил о существовании отдельных особо уязвимых групп населения, профилактике заболевания которых необходимо уделить отдельное внимание. “С ними надо особенно тщательно продумывать меры профилактики – в первую очередь это, пожалуй, прививки от коронавируса и гриппа. Даже если вакцины и не идеальны, это все равно очень хороший способ предотвратить массовое заражение”, – резюмировал Петер Бергман. Рекомендации шведского эксперта были опубликованы в Svenska Dagbladet.

Источник: inosmi.ru