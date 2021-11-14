 

Шведский медик объяснил причину частой простуженности людей в настоящий сезон

14.11.2021, 10:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шведский врач и исследователь Петер Бергман недавно дал интервью одному из зарубежных изданий, в котором затронул тему повышенной восприимчивости населения к простудным заболевания. В частности, медик объяснил, почему осенью текущего года простуда донимает большее количество людей, чем обычно.
Ученый, представляющий Каролинский институт (Швеция), отметил, что пандемия коронавируса существенным образом повлияла на быт и жизнедеятельность населения во всем мире, и наибольшее значение в этом аспекте получила вынужденная многомесячная самоизоляция. Спасаясь от ковида, люди долгое время были лишены контактов друг с другом, и это повлекло потерю целого сезона естественного разгона иммунитета против пары десятков простудных вирусов, традиционно циркулирующих среди жителей планеты уже не одно десятилетие. В настоящее же время, при восстановлении контактов с окружающим миром, населению приходится вновь “знакомиться” с вышеуказанными патогенами, и на это необходимо определенное время. Впрочем, Петер Бергман напомнил, что большинство болеют простудой не настолько тяжело, чтобы их лечение требовало стационарного метода, к тому же, к таким вирусам у врачей всего мира имеется уже испытанный и эффективный подход.

Существенное внимание исследователь порекомендовал уделить иммунитету, упомянув при этом, что речь идет не об укреплении последнего, что является довольно сложным процессом, а именно о предотвращении ослабления иммунной системы. В качестве механизмов реализации такой заботы об организме Бергман предложил завести привычку хорошо высыпаться, обеспечить себе полноценное здоровое питание, а также максимально беречь себя от негативных стрессовых ситуаций. Впрочем, специалист напомнил о существовании отдельных особо уязвимых групп населения, профилактике заболевания которых необходимо уделить отдельное внимание. “С ними надо особенно тщательно продумывать меры профилактики – в первую очередь это, пожалуй, прививки от коронавируса и гриппа. Даже если вакцины и не идеальны, это все равно очень хороший способ предотвратить массовое заражение”, – резюмировал Петер Бергман. Рекомендации шведского эксперта были опубликованы в Svenska Dagbladet.

Источник: inosmi.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Мнение: Коронавирус, Путин и Навальный…

12.02 / Крах политики европейского единства

14.11 / Мнение: Шифр Сталина

25.10 / Назван преемник Александра Лукашенко

22.10 / Точность гадания довольно высока: как чай поможет узнать будущее

04.03 / Мнение: “Дело политологов”

17.09 / Постковидный синдром у детей редко длится больше 12 недель

06.04 / Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк поделились новым портретом с сыном к Пасхе

05.10 / СМИ: В Москве задумались о серьезных ограничениях из-за пика заболеваемости COVID-19

03.08 / Мнение: Учения “Запад. Взаимодействие 2021”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика