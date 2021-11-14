Сын Барановской начал работать вместе с мамой

Сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина начал работать вместе с мамой, вместе проводя светские мероприятия. Заработок дуэта за один вечер составляет более 1 млн рублей.

Сейчас 15-летний Артем учится в международной московской школе. Стоимость обучения в ней для старшеклассников составляет около 2 млн рублей в год. Также наследник телеведущей является артистом театра студии «Непоседы». Сейчас он выступает на сцене со спектаклем Константина Хабенского.

По словам наследника звезд, недавно он получил зарплату за спектакль в Большом театре. Сумма составила 27 тысяч рублей, однако зачислили ее спустя четыре года. Немалый доход он получает и от совместного проведения светских мероприятий вместе с мамой. Их агент рассказал, что за один вечер они могут заработать 1 млн 200 тысяч рублей. Журналисты полагают, что вскоре наследник ведущей сможет самостоятельно оплачивать свое обучение. Что касается меньших детей Барановской, то дочь Яна увлекается танцами, а сын Арсений пошел по стопам отца и занимается футболом. Стоит отметить, что Андрей Аршавин на всю страну высмеял желание сына.

В настоящее время бывшие супруги в суде решают вопрос об алиментах. Изначально футболиста обязали платить 300 тысяч рублей на каждого ребенка в месяц, однако спортсмен сумел добиться уменьшения суммы. Барановская сейчас готовит документы, чтобы подать кассационную жалобу в отношении такого решения суда. У Аршавина есть еще один ребенок, которого ему родила Алиса Казьмина. Экс-супруга сейчас столкнулась с трудностями из-за проблем со здоровьем. Несмотря на это, Аршавин добился выселения ее вместе с детьми из их особняка.

Источник: www.ntv.ru