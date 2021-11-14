Чадов променял мысли о женщинах на самообразование

Алексей Чадов всегда славился своей любовью к женщинам. Сейчас же актер переосмыслил свою жизнь и решил променять мысли о представительницах прекрасного пола на попытки самообразования.

Чадов представил публике свою режиссерскую работу «Своя война», к которой он сам написал сценарий и исполнил главную роль. В честь премьеры актер дал большое интервью, в котором пояснил о работе над проектом и некоторых подробностях личной жизни. Достигнув 40-летнего возраста, он переключил свое внимание с женщин на самообразование. Актер объясняет это тем, что «гормон перестал бить», поэтому он позволяет себе жить эмоциями, но освобождает для себя больше времени.

Еще пять лет назад он даже не думал о важности каких-то вещей, не понимал мужчин, которые стремились создать семью с детьми, однако сейчас его мысли изменились. Он сейчас не свободен, в его жизни есть возлюбленная, которая его всегда поддержит, но в то же время у него появилось и свободное время, которое он тратит для своего развития. Если бы была возможность вернуть время назад, то Чадов бы снова поступил в училище, но пытался бы взять максимум от образования, пишет newinform.